Atalanta-Young Boys 1-0 | decide Pessina | 3 punti pesanti per Gasperini

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Al Gewiss Stadium,finisce 1-0:un gol dial 68?. Prima vittoria stagionale in Champions per la Dearappresenta una sfida già decisiva ai fini del gruppo F di Champions League: la Dea ha la meglio di misura in una partita dominata.un gol di Matteoal minuto 68: i ragazzi disalgono a quota 4 nel girone. Cronacasi affida a Zapata, supportato dae Malinovskyi per impensierire la difesa svizzera ma il tecnico perde Gosens per infortunio dopo 10 minuti (sostituito da Maehle). Il primo tempo è di marca Dea con Toloi che trova anche il gol (deviazione decisiva di ...

Ancora Zappacosta è pericolosissimo al 61' con un tiro di destro ma Von Ballmoos salva nuovamente loBoys. L'gestisce il possesso palla e prova a trovare lo spazio giusto per infilare ...SERIE A Inter -2 - 2: Dzeko risponde a Toloi SEGUI LA DIRETTA DIBOYS SECONDO TEMPO 86' Toloi si rivede in fase offensiva, Zapata non riesce a raddoppiare: si resta sull'1 -...Prima vittoria nella fase a gironi di Champions League per l'Atalanta che al Gewiss Stadium piega 1-0 gli svizzeri dello Young Boys grazie a un gol di Pessina al 68'. Dopo un info ...Le pagelle di Atalanta-Young Boys 1-0 con i voti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Champions League 2021/2022. Al Gewiss Stadium gli orobici segnano ma co ...