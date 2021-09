Atalanta, nuova idea per il centrocampo di Gasperini: arriva dalla Bundesliga! (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Atalanta è pronta a rafforzare la rosa a disposizione di Gasperini in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Stando a quanto riferiscono dalla Germania, il club orobico sarebbe interessato ad un centrocampista dello Stoccarda. Atalanta SU KARAZOR Calciomercato Atalanta Karazor Il nome sul taccuino della dea è quello di Karazor dello Stoccarda. Il club tedesco per il proprio centrocampista – che può fare anche il centrale difensivo – chiede almeno 10mln di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Il giocatore, classe 96?, ha totalizzato, nella passata stagione, 25 presenze e 1 assist all’attivo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’è pronta a rafforzare la rosa a disposizione diin vista delle prossime sessioni di calciomercato. Stando a quanto riferisconoGermania, il club orobico sarebbe interessato ad un centrocampista dello Stoccarda.SU KARAZOR CalciomercatoKarazor Il nome sul taccuino della dea è quello di Karazor dello Stoccarda. Il club tedesco per il proprio centrocampista – che può fare anche il centrale difensivo – chiede almeno 10mln di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Il giocatore, classe 96?, ha totalizzato, nella passata stagione, 25 presenze e 1 assist all’attivo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

