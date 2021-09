Atalanta, Gasperini: «Vittoria meritata. Il girone verrà deciso all’ultimo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così commentato il successo dei nerazzurri ai danni dello Young Boys Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato l’1-0 dell’Atalanta contro lo Young Boys: PARTITA – «È stata una bellissima serata, con tanto pubblico e tanto entusiasmo di conseguenza. È stata una partita difficile come tutte quelle che si giocano in questa competizione. La squadra ha giocato con velocità, lucidità e attenzione e alla fine la Vittoria è stata meritata. Il girone verrà deciso all’ultima partita». girone – «Essere in testa ora è importante. Stiamo ottenendo quello che volevamo, ma le due gare col Manchester United saranno sicuramente decisive. Dobbiamo cercare di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha così commentato il successo dei nerazzurri ai danni dello Young Boys Gian Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato l’1-0 dell’contro lo Young Boys: PARTITA – «È stata una bellissima serata, con tanto pubblico e tanto entusiasmo di conseguenza. È stata una partita difficile come tutte quelle che si giocano in questa competizione. La squadra ha giocato con velocità, lucidità e attenzione e alla fine laè stata. Ilall’ultima partita».– «Essere in testa ora è importante. Stiamo ottenendo quello che volevamo, ma le due gare col Manchester United saranno sicuramente decisive. Dobbiamo cercare di ...

