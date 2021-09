Atalanta | Freuler | «Possiamo vincere con tutti Milan? Bel gioco | ma…»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Remo, centrocampista svizzero dell’, ha parlato del successo contro i connazionali dello Young Boys Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Remoha parlato dopo l’1-0 allo Young Boys: PARTITA – «Secondo me abbiamo meritato di. Era una partita dura, non era facile trovare spazi contro una squadra come la loro. Nel secondo tempo siamo usciti meglio, abbiamo creato più occasioni». GRUPPO – «Quando abbiamo visto il sorteggio abbiamo visto che era un girone equilibrato. Stasera abbiamo meritato i tre punti e in classifica ora siamo messi bene. Il Manchester United è uno squadrone ma ha perso contro lo Young Boys, fa capire che può succedere qualsiasi cosa. Anche noicon ...

Lo ha detto il centrocampista dell', Remo, al termine della vittoria ottenuta contro lo Young Boys in Champions League: 'Ora siamo messi bene in classifica. Nel doppio confronto con ...Il sottomarino giallo invece se l'è dovuta vedere, anche se tra le mura amiche, contro l'. Dopo sei minuti la gara veniva aperta da una giocata dicon i padroni di casa che la ...Il 7° turno di Serie A 21/22 vedrà affrontarsi Milan e Atalanta domenica 3 ottobre: Ilicic potrebbe partire dalla panchina per la Dea ...Vittoria importantissima in chiave accesso al secondo turno di Champions League per l’Atalanta che concretizza il successo grazie a Pessina, infortunio serio per Gosens Champions League, seconda giorn ...