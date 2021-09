Atalanta da primato, Young Boys trappola: stavolta si gioca sul filo dell'errore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chiedere all'Atalanta di diventare una squadra esatta, dal calcio preciso come un orologio svizzero, sarebbe fare torto al suo Dna: equivarrebbe a snaturarla, che è operazione sempre pericolosa, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chiedere all'di diventare una squadra esatta, dal calcio preciso come un orologio svizzero, sarebbe fare torto al suo Dna: equivarrebbe a snaturarla, che è operazione sempre pericolosa, ...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta da primato, Young Boys trappola: stavolta si gioca sul filo dell’errore: Atalanta da primato, Young Boys t… - Gazzetta_it : Atalanta da primato, Young Boys trappola: stavolta si gioca sul filo dell’errore #UCL - AlbertoPaul18 : @FMCROfficial Già ci sono. Aspetto Inter Atalanta……buon primato (breve)?? - rosad24 : RT @Max1969Av: Non so dove arriveremo, ma non ne ne forte proprio, giodiamoci il primato, ata schiattaaaa Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio,… - Max1969Av : Non so dove arriveremo, ma non ne ne forte proprio, giodiamoci il primato, ata schiattaaaa Juve, Milan, Inter, Roma… -