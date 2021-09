Asta di penne uniche di design | ultime ore | i fondi alla mensa dei poveri al Patronato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Contorovescia per rilanciare l’offerta delled’artista realizzate con i temi legati a Bergamo: dall’Atalanta agli Alpini. Chiude nelle prossime ore l’del Progetto «PenbymexBergamo» in favore deidel. Lesono esposte all’Extrasalone dela Oriocenter, l’è online sul sito di Penbyme.com.

