Assegno unico figli, verso la proroga della richiesta per gli arretrati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriva in Consiglio dei ministri la proroga dei termini per fare domanda di Assegno unico con retroattività ai mesi precedenti. È quanto confermano fonti di governo. La scadenza per fare domanda dell’Assegno con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma stabilirà una proroga dei termini (probabilmente a fine ottobre) per permettere di fare domanda a chi non è ancora riuscito. Finora le domande arrivate all’Inps per l’Assegno temporaneo per i figli minori con il diritto agli arretrati sono meno di 500mila, poco più di un quarto della platea che ne avrebbe diritto. Assegno unico, proroga della scadenza del 30 settembre Si avvicina la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriva in Consiglio dei ministri ladei termini per fare domanda dicon retroattività ai mesi precedenti. È quanto confermano fonti di governo. La scadenza per fare domanda dell’con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma stabilirà unadei termini (probabilmente a fine ottobre) per permettere di fare domanda a chi non è ancora riuscito. Finora le domande arrivate all’Inps per l’temporaneo per iminori con il diritto aglisono meno di 500mila, poco più di un quartoplatea che ne avrebbe diritto.scadenza del 30 settembre Si avvicina la ...

