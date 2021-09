Assegno temporaneo per i figli: poche le richieste, arriva la proroga. Tutti gli ultimi aggiornamenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi arriva in Consiglio dei Ministri la proroga dei termini per fare domanda di Assegno unico con retroattività ai mesi precedenti. La norma compare nell’ambito di un decreto di proroga di termini inserito all’ordine del giorno della riunione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggiin Consiglio dei Ministri ladei termini per fare domanda diunico con retroattività ai mesi precedenti. La norma compare nell’ambito di un decreto didi termini inserito all’ordine del giorno della riunione. L'articolo .

