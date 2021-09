Ascolti tv 28 settembre 2021 | il Milan perde | ma fa volare Canale5

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 29 settembre 2021)tv: la Champions League vince la serata sulla serie tv di Rai1 Difficile competere con il calcio, con la Champions League con un’italiana in campo, in visione free. E così ieri sera la partita-Atletico Madrid, vinta dagli spagnoli 2 a 1, suha registrato il 21,1% di share media con 4,833 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10,49% e 2 milioni con il film Sotto il cielo di Riccione. Seconda posizione per la serie tv Morgane – Detective geniale su Rai1 con il 18,7% e 3,996 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 18,62% e 4,394 milioni, secondo episodio 18,86% e 3,652 milioni. Sette giorni fa la stessa fiction aveva portato a casa il 19,7% e 3,9 milioni. Medaglia di bronzo per il talk show diMartedì su La7 con il 5,34% e 1,055 milioni di contatti. ...