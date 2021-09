Ariadna Romero confessa: “Io e Pierpaolo Pretelli siamo come fratello e sorella. Non mi intrometto nelle sue relazioni, l’importante è che…” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ariadna Romero, bellissima attrice e modella di origini cubane, è anche l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli. Lo scorso anno non ha perso occasione per sostenere il gieffino durante la sua avventura al Gf Vip 5. E così sta facendo anche ora che il fidanzato di Giulia Salemi è tra i protagonisti di Tale e Quale Show. A raccontarsi è stata proprio Ariadna alle pagine di Novella 2000. Se lo seguirò? Assolutamente sì, e farò vedere il suo papà al nostro bimbo. Pierpaolo è famiglia. siamo molto uniti. Oggi posso dire che è come se fossimo fratello e sorella. Sono felice per il percorso che ha intrapreso in tv e sono sicura che anche il pubblico lo apprezzerà. La Romero ha preferito non esprimersi invece ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021), bellissima attrice e modella di origini cubane, è anche l’ex compagna di. Lo scorso anno non ha perso occasione per sostenere il gieffino durante la sua avventura al Gf Vip 5. E così sta facendo anche ora che il fidanzato di Giulia Salemi è tra i protagonisti di Tale e Quale Show. A raccontarsi è stata proprioalle pagine di Novella 2000. Se lo seguirò? Assolutamente sì, e farò vedere il suo papà al nostro bimbo.è famiglia.molto uniti. Oggi posso dire che èse fossimo. Sono felice per il percorso che ha intrapreso in tv e sono sicura che anche il pubblico lo apprezzerà. Laha preferito non esprimersi invece ...

