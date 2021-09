Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Arbitri, le designazioni della 7ª giornata: Torino-Juve a Valeri - sportli26181512 : Arbitri, le designazioni della 7ª giornata: Torino-Juve a Valeri: Arbitri, le designazioni della 7ª giornata: Torin… - Gazzetta_it : Arbitri, le designazioni della 7ª giornata: Torino-Juve a Valeri - sportli26181512 : Arbitri di A: Fiorentina-Napoli a Sozza, Roma-Empoli ad Ayroldi: Ufficializzate le designazioni per la 7ª giornata… - Fprime86 : RT @SkySport: Arbitri Serie A, le designazioni per la 7^ giornata: a Valeri il derby di Torino #SkySerieA #SerieA #SkySport #Valeri #Torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri designazioni

Le? Ecco le altre: Cagliari - Venezia (venerdì, ore 20.45) Manuel Volpi; Salernitana - Genoa (sabato, ore 15) Maurizio Mariani; Sassuolo - Inter (sabato ore 20.45) Luca ...ROMA - L'AIA ha ufficializzato learbitrali per il settimo turno della Serie A : il derby di Torino affidato a ...L’AIA ha reso noti le designazioni degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di Serie A Il derby di Torino sarà diretto ...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 7ª.