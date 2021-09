Arbitri 7a giornata Serie A: Torino Juve a Valeri. Di Bello per Atalanta Milan (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A: l’elenco completo dei fischietti L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. L’elenco completo dei fischietti: CAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45VOLPITEGONI – TOLFOIV: MARCHETTIVAR: BANTIAVAR: DI VUOLO SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00MARIANIValeriANI – MARCHIIV: MASSIMIVAR: IRRATIAVAR: MONDIN Torino – JuveNTUS Sabato 02/10 h. 18.00ValeriGIALLATINI – GALETTOIV: BARONIVAR: DI PAOLOAVAR: CARBONE SASSUOLO – INTER Sabato 02/10 h. 20.45PAIRETTOLONGO – MARGANIIV: GARIGLIOVAR: NASCAAVAR: PERETTI BOLOGNA – LAZIO h. 12.30MASSAPAGLIARDINI – SCATRAGLIIV: MAGGIONIVAR: MARESCAAVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settimadel campionato diA: l’elenco completo dei fischietti L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la settimadel campionato diA. L’elenco completo dei fischietti: CAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45VOLPITEGONI – TOLFOIV: MARCHETTIVAR: BANTIAVAR: DI VUOLO SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00MARIANIANI – MARCHIIV: MASSIMIVAR: IRRATIAVAR: MONDINNTUS Sabato 02/10 h. 18.00GIALLATINI – GALETTOIV: BARONIVAR: DI PAOLOAVAR: CARBONE SASSUOLO – INTER Sabato 02/10 h. 20.45PAIRETTOLONGO – MARGANIIV: GARIGLIOVAR: NASCAAVAR: PERETTI BOLOGNA – LAZIO h. 12.30MASSAPAGLIARDINI – SCATRAGLIIV: MAGGIONIVAR: MARESCAAVAR: ...

