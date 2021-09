Anziana di 88 anni trovata morta in bagno in un lago di sangue (Di mercoledì 29 settembre 2021) San Giuliano Terme (Pisa), 29 settembre 2021 - Una donna di 88 anni cardiopatica è stata trovata morta nel bagno della sua abitazionea Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme. C'è sangue in tutta ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) San Giuliano Terme (Pisa), 29 settembre 2021 - Una donna di 88cardiopatica è stataneldella sua abitazionea Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme. C'èin tutta ...

Advertising

intweetudine : Sto traslocando in un appartamento dove fino a poco tempo fa ha vissuto un'anziana coppia, dentro è come 50 anni fa… - qn_lanazione : #Pisa. Anziana di 88 anni trovata morta in bagno in un lago di sangue - youreinvincible : Una giornata in mezzo a ragazzi la cui età media è di 22 anni e mi sento più anziana del solito. Lasciatemi tornare… - PalmiraWorld : @BenissimoVa Ma che bello, guarda vedere che ci siano tanti anziani cosi attivi! IO sn na giovane intrappolata nel… - Gazzettino : I 100 anni e i ricordi di Sofia, la staffetta partigiana più anziana del Veneto -