Anversa-Eintracht Francoforte Europa League | giovedì 30 settembre ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel gruppo D della fase a gironi dil’di Glasner sfida il fanalino di coda. Per i belgi esordio sfortunato contro l’Olympiakos, con la squadra di Priske battuta nel finale al termine di un’ottima prestazione che avrebbe sicuramente meritato miglior sorte. Il campionato invece vede la squadra reduce da 4 vittorie consecutive e in piena lotta per le prime posizioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e