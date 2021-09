Antonio La Torre | “Abbiamo monitorato il sonno di Tortu e Jacobs L’atletica merita almeno risorse economiche raddoppiate”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il primo consiglio federale post-olimpico delitaliana ha riconfermato all’unanimità tutti i vertici del settore tecnico in scadenza il 30 settembre, tra cui il DTLache rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. Il 64enne nativo di Manfredonia, inoltre, assume anche il ruolo di direttore scientifico e mette già nel mirino i prossimi grandi appuntamenti del 2022. “I big punteranno sui Mondiali di Eugene, per i quali, ranking alla mano e con cinque staffette ammesse, potremmo arrivare a 80 convocabili. Sarà il caso di portarli tutti? Per molti sarà più opportuno pensare agli Europei di Monaco, dove potremo essere protagonisti assoluti. Non significa rinunciare a Eugene, ma… Penso a una Battocletti: benché tanto cresciuta, in un ambito sfiderebbe rivali tostissime, nell’altro partirebbe da favorita o quasi. Idem ...