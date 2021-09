Antonella Elia spiega la sua dieta sui social: ecco cosa mangia la showgirl (Di mercoledì 29 settembre 2021) Antonella Elia da alcuni giorni sta seguendo una dieta che passo passo racconta sui social: scopriamo cosa mangia la showgirl. Chi segue Antonella Elia sui social avrà ormai visto che da qualche giorno la showgirl sta spiegando attraverso le storie su Instagram la dieta che sta seguendo e che le permette di essere così in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 settembre 2021)da alcuni giorni sta seguendo unache passo passo racconta sui: scopriamola. Chi seguesuiavrà ormai visto che da qualche giorno lastando attraverso le storie su Instagram lache sta seguendo e che le permette di essere così in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Gianndevy : RT @seadatrash: Pierpaolo delle Palme ?? Me lo ricordavo diverso il nome del compagno di Antonella Elia #gfvip - HarmonyHalliwel : RT @Federicaaa11: Francesca: 'Come si chiamava il compagno di Antonella Elia? PIERPAOLO DELLE PALME?' No vi prego io mi sento malissimo #g… - Luca190499 : RT @bagnotrash: Immaginate se in mezzo a loro ci fosse una terza seduta con Antonella Elia #GFvip - garalya1 : finché Sonia bruganelli continua a salvare soleil sorge non potremo sbatterla fuori.perché immune!io sto con Adrian… - queenface20 : RT @bagnotrash: Immaginate se in mezzo a loro ci fosse una terza seduta con Antonella Elia #GFvip -