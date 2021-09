Anita Ekberg, la diva della Dolce Vita avrebbe compiuto 90 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione nel film “La Dolce Vita” (1960) di Federico Fellini e per la famosa scena in cui entra nella Fontana di Trevi, Kerstin Anita Marianne Ekberg, in arte Anita Ekberg, avrebbe compiuto 90 anni. L’attrice, che viveva in ospedale su una sedia a rotelle, è morta il 12 gennaio del 2015. Era sola e non ha mai avuto figli. In condizioni economiche precarie, nel 2011 fece la sua ultima richiesta d’aiuto alla Fondazione Fellini di Rimini. Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione nel film “La” (1960) di Federico Fellini e per la famosa scena in cui entra nella Fontana di Trevi, KerstinMarianne, in arte90. L’attrice, che viveva in ospedale su una sedia a rotelle, è morta il 12 gennaio del 2015. Era sola e non ha mai avuto figli. In condizioni economiche precarie, nel 2011 fece la sua ultima richiesta d’aiuto alla Fondazione Fellini di Rimini.

