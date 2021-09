Anita Ekberg, 90 anni di un sex symbol: prima icona Body Positivity (Di mercoledì 29 settembre 2021) Così, Federico Fellini, chiamava Anita Ekberg. Sex symbol e icona di bellezza senza tempo e senza storia, avrebbe compiuto oggi, 29 settembre 2021, 90 anni. Non c’è da stupirsi se tra gli elementi più cercati sui motori di ricerca, dell’attrice svedese che è diventata protagonista e simbolo de La dolce vita italiana, ci siano il fisico e le misure. La Musa di bellezza, protagonista di quel bagno nella Fontana di Trevi, insieme a Marcello Mastroianni (era il 1960 e il film vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes)… I capelli lunghi biondi e leggermente mossi e gonfi, le sopracciglia scure. E quel corpo statuario. Anita Ekberg, misure e fisico: prima icona Body Positivity 100, 58, 96. ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Così, Federico Fellini, chiamava. Sexdi bellezza senza tempo e senza storia, avrebbe compiuto oggi, 29 settembre 2021, 90. Non c’è da stupirsi se tra gli elementi più cercati sui motori di ricerca, dell’attrice svedese che è diventata protagonista e simbolo de La dolce vita italiana, ci siano il fisico e le misure. La Musa di bellezza, protagonista di quel bagno nella Fontana di Trevi, insieme a Marcello Mastroi(era il 1960 e il film vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes)… I capelli lunghi biondi e leggermente mossi e gonfi, le sopracciglia scure. E quel corpo statuario., misure e fisico:100, 58, 96. ...

Ultime Notizie dalla rete : Anita Ekberg 'Ciao Anita' on demand 'Ciao Anita' è un documentario autobiografico vivo e sincero dedicato alla grande star Anita Ekberg, di cui ne rivela la personalità forte, carismatica e carica di dignità. L'immagine di sex symbol, ...

