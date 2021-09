Angiolini a Milano | Allegri a Torino | la distanza comincia a pesare

Advertising

pantycat : @l_angiolini @Agato26251952 @La_manina__ Supportano è una parola grossa. A Milano non esistono. A Torino neppure. Forse a Roma, boh? - Agato26251952 : @l_angiolini @La_manina__ Ma a proposito ci sono candidati di Italia viva alle comunali di Roma Milano e Torino? - hassan_riccardo : @l_angiolini @P_M_1960 Come diciamo a Milano….. e io pagoooo -

Ultime Notizie dalla rete : Angiolini Milano

Golssip

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gabriella pronta a lasciare. ... Flora sembrava la scelta giusta, ma? Leggi anche - > Ambrae Francesco Renga, svelati i ...Per Ambrail mio è stato il suo primo concerto, aveva 13 anni e uno striscione con ... Ti dico che l'ultimo provino lo ho fatto in viaggio da Firenze acon un programma sull'i - phone. ...L'attrice e conduttrice radiofonica appare triste nelle sue giornate milanesi senza il compagno, impegnato con la Juventus ...L'artista ha lasciato Brescia, città dove si era trasferita per amore dell'ex compagno Francesco Renga dal quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo ...