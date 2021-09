Andrea Zelletta ammette | al GF positivo al Covid

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 29 settembre 2021), a distanza di mesi dalla sua esperienza al GF Vip, ha raccontato il motivo della sua uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello, che lo scorso anno avvenne in circostanze misteriose. L’ex tronista, infatti, ha rivelato che era risultatoal. Lo scorso anno la quinta edizione del Grande Fratello Vip tenne incollati alla tv milioni di telespettori e, proprio come quest’anno, non mancarono i colpi di scena. In molti, infatti, ricordano ancora la temporanea uscita di, che abbandonò in reality in circostanze misteriose per poi tornare qualche tempo dopo. La cosa generò anche un richiamo per il ragazzo, che una volta tornato aveva riportato fatti dall’esterno. Ad oggi, però, non era ancora chiaro come mai...