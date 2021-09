Andrea Roncato presenta la sua famiglia allargata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A Oggi è un altro giornoentra con la sua, con la moglie Nicole e la figlia di lei, Giulia Elettra. E’ stata la giovane attrice che 12 anni fa era ventenne a fare incontraree sua madre, sperava si innamorassero, Nicole si stava separando dal marito, il papà di Giulia, e l’incontro sul set tra i due attori sembrava un copione già scritto. Si sono incontrati sul set di Almeno tu nell’universo, Giulia Elettra aveva 20 anni e in quel film lui era il papà acquisito, marito della madre, quello che in realtà è accaduto davvero nella loro vita reale. Nicole Moscariello ecosì raccontano come è stato il loro primo incontro, ma in realtà non è la prima volta che lo fanno, ormai la loro storia ...