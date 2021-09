Andrea Iannone gela Giulia De Lellis: “Ma quale relazione!” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 16 ottobre, ci sarà anche il campione di Moto GP Andrea Iannone. Intervistato dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana, Iannone ha parlato della sua voglia di mettersi in gioco in un’esperienza completamente nuova e soprattutto ha parlato delle sue ex, lanciando una frecciatina non da poco a Giulia De Lellis. Amici, IG rimuove il video di due ex allievi per atti sessuali Ha davvero dell'incredibile quanto successo a due protagonisti della passata edizione del talent di Maria De Filippi Andrea Iannone intervistato prima di “Ballando con le ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 16 ottobre, ci sarà anche il campione di Moto GP. Intervistato dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana,ha parlato della sua voglia di mettersi in gioco in un’esperienza completamente nuova e soprattutto ha parlato delle sue ex, lanciando una frecciatina non da poco aDe. Amici, IG rimuove il video di due ex allievi per atti sessuali Ha davvero dell'incredibile quanto successo a due protagonisti della passata edizione del talent di Maria De Filippiintervistato prima di “Ballando con le ...

