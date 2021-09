Ancora morti sul lavoro, 700 vittime nel 2021. Draghi promette provvedimenti: “Strage che continua ogni giorno” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si allunga il sanguinoso bilancio delle morti sul lavoro in Italia, con ben 8 vittime negli ultimi 2 giorni. morti che si aggiungono alle 677 avvenute dall’inizio dell’anno all’ultimo conteggio, che verrà aggiornato domani dall’Inail. Mentre si riflette sul futuro del mercato del lavoro in Italia, sulle riforme necessarie per accedere ai fondi del Next Generation Eu, la questione degli incidenti sui luoghi occupazionali fa tornare prepotentemente la questione della sicurezza, non sempre garantita, come dimostra il bollettino delle morti bianche. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa per la presentazione del Nadef, ha promesso provvedimenti al più presto, ribadendo la gravità di questa “Strage che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si allunga il sanguinoso bilancio dellesulin Italia, con ben 8negli ultimi 2 giorni.che si aggiungono alle 677 avvenute dall’inizio dell’anno all’ultimo conteggio, che verrà aggiornato domani dall’Inail. Mentre si riflette sul futuro del mercato delin Italia, sulle riforme necessarie per accedere ai fondi del Next Generation Eu, la questione degli incidenti sui luoghi occupazionali fa tornare prepotentemente la questione della sicurezza, non sempre garantita, come dimostra il bollettino dellebianche. Il presidente del Consiglio Mario, durante la conferenza stampa per la presentazione del Nadef, ha promessoal più presto, ribadendo la gravità di questa “che ...

fattoquotidiano : Ancora due morti sul lavoro all’Humanitas di Milano, altri tre a Padova, Torino e Capaci. E meno male che governo e… - fattoquotidiano : Ancora tragedie, ancora cinque morti sul lavoro in un solo giorno - gualtierieurope : Ancora troppi morti sul lavoro nel nostro Paese. Oggi una vittima anche a Roma. Una strage inaccettabile che va fer… - ilbonetti : RT @Warioz_z: 10 morti sul lavoro in due (2!) giorni in Italia e i sindacati non hanno ancora indetto uno sciopero generale. Incredibile. - blackhorseie : RT @viaggrego: I #dati #Iss sbugiardano (ancora) #Speranza e #Draghi: il #Covid uccide anche i #Vaccinati, in un mese 509 #morti https://t… -