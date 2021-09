Ama risponde a Sinistra Civica Ecologista: Zaghis dg già da novembre 2019 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Il Dott. Stefano Zaghis riveste il ruolo di Direttore Generale ad interim fin dal 4 novembre 2019, funzione che ha ricoperto per senso di responsabilità al fine di gestire il delicato momento di risanamento e rilancio che l’azienda ha avviato con il suo ingresso il 4 ottobre 2019 e che si è concluso con l’aumento di capitale lo scorso 3 settembre 2021.” “Tale strategia organizzativa ha consentito altresì ad AMA di risparmiare, al momento, almeno 450mila euro in due anni, se si tiene conto degli emolumenti che per la stessa funzione vengono percepiti in altre aziende partecipate capitoline”. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota, smentendo quanto dichiarato da Sinistra Civica Ecologista secondo cui Zaghis si sarebbe “autonominato direttore generale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Il Dott. Stefanoriveste il ruolo di Direttore Generale ad interim fin dal 4, funzione che ha ricoperto per senso di responsabilità al fine di gestire il delicato momento di risanamento e rilancio che l’azienda ha avviato con il suo ingresso il 4 ottobree che si è concluso con l’aumento di capitale lo scorso 3 settembre 2021.” “Tale strategia organizzativa ha consentito altresì ad AMA di risparmiare, al momento, almeno 450mila euro in due anni, se si tiene conto degli emolumenti che per la stessa funzione vengono percepiti in altre aziende partecipate capitoline”. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota, smentendo quanto dichiarato dasecondo cuisi sarebbe “autonominato direttore generale ...

