Altro che uccisi dall'online, Il 2021 è stato un anno d'oro per i libri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dovendo prepararmi a qualche settimana di ferie autunnali, ho messo in borsa più libri superiore di quelli che potrò leggere, ma questo è normale. La novità è che ho scelto libri massicci, dalle 400 pagine in su, contravvenendo a un mio solido pregiudizio contro la lunghezza. O meglio la sarebbe, una novità, se non fosse che anche tutti gli altri italiani, in questi mesi, hanno acquistato molti libri, e non soltanto di quelli che una volta si definivano "d'evasione", con un filo di snobismo. Gli "altri italiani" lettori, ovviamente: che sono cresciuti del 31 per cento in un solo anno, fino a quota 7 milioni e 900 mila. E che comprano, dunque leggono, più libri di prima: 5,8 milioni di persone hanno acquistato ...

