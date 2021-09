Altre morti bianche in Italia | incidenti sul lavoro nel Lazio e in Puglia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ennesima giornata drammatica per lein. A Roma un operaio ha perso la vita precipitando da un'impalcatura in un cantiere. E' accaduto in viale America all'Eur. Sembra che il ...

StefanoFassina : Altre 6 morti di lavoro ieri, vergognosamente ignorate oggi dalla prima pagina del ?@sole24ore? Altrimenti, ?… - myrtamerlino : Ieri altre 6 persone sono andate a lavoro e non sono tornate a casa. 677 morti sul #lavoro nel 2021, 3 ogni giorno… - tg2rai : 5 vittime in poche ore. Ancora una giornata tragica sul fronte #incidentisullavoro. Nel milanese 2 operai di una di… - globalistIT : - CarmelinaCarmi : RT @collettiva_news: 36 ore, 10 morti. Continua la mattanza. Alle sei vittime di ieri, se ne aggiungono altre quattro: un agricoltore a Rif… -

Ultime Notizie dalla rete : Altre morti

duesul lavoro, ed entrambi in Puglia. Altri duesul lavoro a poco più di un giorno dall'incontro tra Governo e sindacati sulla sicurezza. Un dato che porta a otto lebianche ...Lunedì il tavolo sulla sicurezza sul lavoro - Solo martedì lesul lavoro in Italia erano ... Si è deciso, tra lecose, di realizzare una banca dati centrale per gli infortuni.Nel Foggiano un addetto è stato investito in autostrada. Due morti poi a Mesagne (Brindisi) e Roma: il primo è rimasto schiacciato dalle macerie, il secondo è precipitato da un'impalcatura ...Ennesime morti sul luogo di lavoro in poche ore, dopo l’incidente che ha provocato il decesso per ustioni da congelamento di due lavoratori dell’ospedale ...