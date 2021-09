"Allora lo stupido sono io". Senaldi ammutolisce la Guzzanti: così la sinistra beffa milioni di italiani | Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla fine in Italia vincono sempre i più furbi. A DiMartedì, su La7, Sabina Guzzanti parla del suo ultimo film Spin Time - Com'è dura la democrazia. Ambientato in uno stabile occupato a Roma, autogestito da 180 famiglie da 8 anni: un po' lo specchio del Paese. "Stiamo parlando di legalità - sottolinea Floris -, ma se è occupato non è giusto che ci siano delle famiglie là dentro, c'è un proprietario...". "Esatto - risponde la Guzzanti -, a Roma c'è un problema abitativo, ci sono 170mila case sfitte e decine di migliaia di persone in mezzo alla strada. Se il problema non si risolve inevitabilmente le persone occupano, così come se uno non trova da mangiare inevitabilmente a un certo punto trova il modo di mangiare. Non è possibile pensare che uno scelga di morire perché è illegale vivere". "La sostanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla fine in Italia vincono sempre i più furbi. A DiMartedì, su La7, Sabinaparla del suo ultimo film Spin Time - Com'è dura la democrazia. Ambientato in uno stabile occupato a Roma, autogestito da 180 famiglie da 8 anni: un po' lo specchio del Paese. "Stiamo parlando di legalità - sottolinea Floris -, ma se è occupato non è giusto che ci siano delle famiglie là dentro, c'è un proprietario...". "Esatto - risponde la-, a Roma c'è un problema abitativo, ci170mila case sfitte e decine di migliaia di persone in mezzo alla strada. Se il problema non si risolve inevitabilmente le persone occupano,come se uno non trova da mangiare inevitabilmente a un certo punto trova il modo di mangiare. Non è possibile pensare che uno scelga di morire perché è illegale vivere". "La sostanza ...

Advertising

sonojisung : @sonoyongbok no allora non ci siamo capiti, se dici cocca cola cocca sta per cocco quindi è inutile che metti al co… - pauldancin : @MadameSwann Allora io sono stupido :-( perché sono intimamente (e piuttosto fermamente) convinto che l’ipocrisia s… - yukinwinchester : @jordanskriver @lynxwinchester allora lo sai che sei stupido - Antonio2dawns : #Senaldi: '..allora io sono stupido'. È la prima volta che gli sento dire una cosa intelligente. #dimartedi - reaIrufus : @mateo_torrez17 @deadellaluna_ @WE4REGOLD3N @aimeeduboiss @tagoe_28 sei stupido allora -