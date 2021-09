Allerta meteo in arrivo: possibili disagi in tutta Italia. Le previsioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’ipotesi di forte maltempo per le giornate del 4 e 5 ottobre. In Italia potrebbe iniziare una situazione di maltempo generalizzato La situazione in Europa occidentale potrebbe evolvere in una… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’ipotesi di forte maltempo per le giornate del 4 e 5 ottobre. Inpotrebbe iniziare una situazione di maltempo generalizzato La situazione in Europa occidentale potrebbe evolvere in una… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DPCgov : ?? ?? #allertaGIALLA domani, lunedì #27settembre, in 7 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i live… - CentroMeteoITA : #METEO - #MALTEMPO ad oltranza in #ITALIA, la Protezione Civile emette #ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE - ClaudiaFiori72 : RT @PARCO_AVETO: #GiornateEuropeePatrimonio #GEP2021, e #GiornataSentieriLiguri: spostate a domenica 3 ottobre le iniziative di #parcoaveto… - ValliParcoAveto : RT @PARCO_AVETO: #GiornateEuropeePatrimonio #GEP2021, e #GiornataSentieriLiguri: spostate a domenica 3 ottobre le iniziative di #parcoaveto… - crotoneok : ? Crotone - Allerta meteo -