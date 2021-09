Allegri prima di Juventus-Chelsea: “Ho in mente una strana idea…” (Di mercoledì 29 settembre 2021) È una Juventus che, faticosamente, si sta riprendendo in termine di risultati. Le due vittorie consecutive contro Spezia e Sampdoria, Massimiliano Allegri cerca la terza affermazione consecutiva in Champions League contro il Chelsea di Thomas Tuchel. Allegri: “Difesa a tre? Ho dubbi…” Ecco le parole di Massimiliano Allegri prima della sfida di Champions League tra la Juventus ed i campioni d’Europa del Chelsea: “Sarà una bella partita tra due grandi squadre, loro sono campioni d’Europa. Sono una squadra solida, fisica, ma anche tecnica, forti in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una gara di alto livello, servirà attenzione, precisione e difesa. La difesa a tre? Ho un po’ di dubbi, mi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) È unache, faticosa, si sta riprendendo in termine di risultati. Le due vittorie consecutive contro Spezia e Sampdoria, Massimilianocerca la terza affermazione consecutiva in Champions League contro ildi Thomas Tuchel.: “Difesa a tre? Ho dubbi…” Ecco le parole di Massimilianodella sfida di Champions League tra laed i campioni d’Europa del: “Sarà una bella partita tra due grandi squadre, loro sono campioni d’Europa. Sono una squadra solida, fisica, ma anche tecnica, forti in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una gara di alto livello, servirà attenzione, precisione e difesa. La difesa a tre? Ho un po’ di dubbi, mi è ...

