Alle Olimpiadi invernali di Pechino saranno ammessi soltanto spettatori residenti in Cina (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra le linee guida sull'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 pubblicate mercoledì dal Comitato Olimpico Internazionale è stato specificato che i biglietti per la manifestazione saranno venduti soltanto a spettatori residenti in Cina. Le Olimpiadi di Pechino inizieranno il

