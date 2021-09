Allarme russo Se il voto alla Duma preoccupa Putin

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal 17 al 19 settembre la Russia è andata ancora una volta alle urne. Si è votato per la, un organo che in verità non svolge alcun ruolo di supervisione del potere esecutivo, ma ha mantenuto negli anni una funzione simbolica non irrilevante. Nel contesto autocratico, l’elezione parlamentare è un rituale importante quando i cittadini manifestano pubblicamente la loro lealtà — o la loro insoddisfazione — all’autocrate, al gruppo dirigente e all’ordine politico. Così, per le autorità e per i governanti, i risultati delle elezioni sono molto importanti: è una sorta di cerimonia in cui il partito dell’autocrate dimostra la sua capacità di controllare l’umore pubblico e le elezioni, mentre gli elettori mostrano la loro accettazione dell’ordine o il loro disaccordo con esso. Il parlamentoStatale, con 450 membri che agiscono ...