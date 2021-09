Alla Milano Fashion Week crisi climatica e sostenibilità non pervenute

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un nuovo ciclo di presentazioni moda (dopo New York, Londra e) si conclude il prossimo 3 ottobre a Parigi. Laè terminata il 27 settembre, il giorno prima del debutto del Young4Climate che ha visto la presenza nel capoluogo lombardo di 400 giovani delegati provenienti dai 197 paesi che hanno aderitoCop26, la preoccupata conferenzadi Glasgow del prossimo 1° novembre. Una coincidenza che avrebbe dovuto far riflettere gli stati maggiori delle case di moda: ma così non stato. Di notevole nellamilanese c’è stato il ritorno di molte sfilate in presenza, salutato dagli operatori come un ritornovita. Per niente ragionevole è stato invece l’atteggiamento prevalente: la pandemia ...