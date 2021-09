Alitalia, Commissari a Governo: “Rischio blocco voli, prolungare Cigs per oltre un anno” (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Siamo alla vigilia di un Rischio concreto e probabile di blocco delle operazioni, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe”. Lo scrivono nella lettera che Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso hanno inviato ai tre Ministeri competenti sul dossier della vecchia compagnia di bandiera — Sviluppo economico, Lavoro, Infrastrutture e Mobilità sostenibili — lo scorso 25 settembre, fatta però circolare tre giorni dopo – mettendo nero su bianco criticità e preoccupazioni, insieme alla richiesta di prolungare la cassa integrazione per i lavoratori Alitalia per più di un anno, legandone la durata al piano industriale di Ita, dunque al 2025, accogliendo così le richieste dei Sindacati. Un’ estensione da effettuarsi anche “mediante la ridefinizione dei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Siamo alla vigilia di unconcreto e probabile didelle operazioni, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe”. Lo scrivono nella lettera che Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso hinviato ai tre Ministeri competenti sul dossier della vecchia compagnia di bandiera — Sviluppo economico, Lavoro, Infrastrutture e Mobilità sostenibili — lo scorso 25 settembre, fatta però circolare tre giorni dopo – mettendo nero su bianco criticità e preoccupazioni, insieme alla richiesta dila cassa integrazione per i lavoratoriper più di un, legandone la durata al piano industriale di Ita, dunque al 2025, accogliendo così le richieste dei Sindacati. Un’ estensione da effettuarsi anche “mediante la ridefinizione dei ...

