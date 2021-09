Alfio Bardolla Training Group potenzia la propria attività formativa in Russia (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Milano, 29 settembre 2021) - Milano, 29 settembre 2021 - ABTG, società di formazione leader in Europa quotata alla borsa di Milano, fondata dall'esperto di cultura finanziaria Alfio Bardolla, ha condotto un'analisi sul mercato della formazione in Russia, individuando grandi potenzialità di crescita sul territorio per il proprio business. Nel 2021, il settore dell'apprendimento continuo rappresenta in Russia il 5% del comparto totale dell'istruzione, per un valore di 103 miliardi di rubli (più di 1.2 miliardi di euro). Grazie anche al boost dato dalla pandemia allo sviluppo dell'EdTech, il numero di programmi online all'interno di questo segmento è in continua crescita (+4 miliardi di rubli tra il 2016 e il 2021) e si si prevede che raggiungerà un terzo del mercato dell'istruzione degli adulti nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Milano, 29 settembre 2021) - Milano, 29 settembre 2021 - ABTG, società di formazione leader in Europa quotata alla borsa di Milano, fondata dall'esperto di cultura finanziaria, ha condotto un'analisi sul mercato della formazione in, individuando grandilità di crescita sul territorio per il proprio business. Nel 2021, il settore dell'apprendimento continuo rappresenta inil 5% del comparto totale dell'istruzione, per un valore di 103 miliardi di rubli (più di 1.2 miliardi di euro). Grazie anche al boost dato dalla pandemia allo sviluppo dell'EdTech, il numero di programmi online all'interno di questo segmento è in continua crescita (+4 miliardi di rubli tra il 2016 e il 2021) e si si prevede che raggiungerà un terzo del mercato dell'istruzione degli adulti nei ...

