Alessia e Martina uccise, il padre era già stato violento. Ma gli hanno lasciato l'arma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si torna sul caso Capasso, il Carabiniere che ha sparato alla moglie e ucciso le due bambine. Indagati i medici che non hanno riconosciuto la gravità della condizione mentale dell'uomo. A distanza di tre anni si ritorna sul caso di Luigi Capasso, il Carabiniere di Latina che il 28 febbraio del 2018 ha sparato alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

