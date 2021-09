Albano senza freni su Romina “Non so se …” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Albano e Romina Power sono una delle coppie più amate di sempre. Dopo tanti anni di guerre, i due improvvisamente sono tornati a cantare insieme e lo hanno fatto in televisione e nei principali teatri d’Italia ed anche di altri paesi europei. Ad ogni modo, i fan della coppia sperano che i due possano tornare insieme anche nella vita. Ad ogni modo, sembra che lo stesso cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie abbiano confermato di non aver intenzione di tornare insieme, anche perché Albano sta insieme a Loredana Lecciso ormai da tanti anni. Se i rapporti tra il cantante e l’ex moglie sembravano sereni e distesi, da qualche settimana si parla di un litigio tra i due. A confermare questa indiscrezione un gesto di Albano. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? Albano e Romina, ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 settembre 2021)Power sono una delle coppie più amate di sempre. Dopo tanti anni di guerre, i due improvvisamente sono tornati a cantare insieme e lo hanno fatto in televisione e nei principali teatri d’Italia ed anche di altri paesi europei. Ad ogni modo, i fan della coppia sperano che i due possano tornare insieme anche nella vita. Ad ogni modo, sembra che lo stesso cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie abbiano confermato di non aver intenzione di tornare insieme, anche perchésta insieme a Loredana Lecciso ormai da tanti anni. Se i rapporti tra il cantante e l’ex moglie sembravano sereni e distesi, da qualche settimana si parla di un litigio tra i due. A confermare questa indiscrezione un gesto di. Ma cosa è accaduto realmente tra i due?, ...

