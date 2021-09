Al GF Vip 6 c’è la “Stanza della privacy”: ci vanno solo gli uomini, ecco perché (Di mercoledì 29 settembre 2021) Poco fa, mentre il gruppo dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 era a tavola, nella discussione è venuta fuori un’informazione che ha subito fatto il giro del web e dei social, lasciando senza parole gli utenti. Stando a quanto raccontato da Alex Belli, gli uomini della Casa quest’anno possono usufruire di Stanza tutta loro da sfruttare nei momenti “intimi”, quando vogliono praticare auto-erotismo. GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Alex Belli: “Ce l’ha piccolo” Dopo la notte trascorsa insieme nella Love Boat, la soprano non ha avuto parole tenere nei confronti dell'attore Nella Casa del GF Vip 6 esiste una “Stanza della privacy” L’argomento “Stanza ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Poco fa, mentre il gruppo dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 era a tavola, nella discussione è venuta fuori un’informazione che ha subito fatto il giro del web e dei social, lasciando senza parole gli utenti. Stando a quanto raccontato da Alex Belli, gliCasa quest’anno possono usufruire ditutta loro da sfruttare nei momenti “intimi”, quando vogliono praticare auto-erotismo. GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Alex Belli: “Ce l’ha piccolo” Dopo la notte trascorsa insieme nella Love Boat, la soprano non ha avuto parole tenere nei confronti dell'attore Nella Casa del GF Vip 6 esiste una “” L’argomento “...

