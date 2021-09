Agria | i nuovi prodotti alimentari Select sono tutti nel segno della sostenibilità ambientale

(Di mercoledì 29 settembre 2021), l’impresa campana che produce a marchio, ha messo a fuoco due nuove linee di legumi e cerali frutto di una rigorosa selezione deidell’agricoltura italiana ed internazionale. Nascono così le linee “Selezioni dall’Italia” e “Selezioni dal Mondo”, frutto dell’esperienza di oltre 60 anni di attività dell’azienda nel selezionare le migliori qualità di materie prime.ormai oltre 14 anni cheha ritenuto di dover indicare direttamente in confezione il paese di coltivazione del prodotto sia per accrescere la tracciabilità sia per comunicare al consumatore le sue scelte. Ed è proprio su questa crescente fiducia degli italiani verso gli alimentie dunque verso i suoi processi di selezione che nascono le due nuove linee di prodotto che riservano anche una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agria nuovi

Il Denaro

Degli altri ortaggio e frutti ci occuperemo neiviaggi fantastici da fare insieme. Ritorniamo alla semina delle patate, la varietà più diffusa in Sila è l'a pasta gialla, ottima per ...Degli altri ortaggio e frutti ci occuperemo neiviaggi fantastici da fare insieme. Ritorniamo alla semina delle patate, la varietà più diffusa in Sila è l'a pasta gialla, ottima per ...Agria, l’impresa campana che produce a marchio Select, ha messo a fuoco due nuove linee di legumi e cerali frutto di una rigorosa selezione dei prodotti dell’agricoltura italiana ed internazionale. Na ...