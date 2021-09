Afghanistan | i talebani inseguono l’appoggio internazionale ma resta lo spettro del terrorismo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha invitato i leader mondiali a rimanere impegnati con iin, sottolineando l’impegno del suo paese a contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti. Durante la 76esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, l’emiro ha sottolineato l’importanza del sostegno continuo della comunitàal popolo afgano descrivendo la situazione attuale come una fase critica; ha inoltre invitato tutti gli attori internazionali a “separare l’aiuto umanitario dalle differenze politiche”. La posizione del Qatar era prevista, ed è anche vero che deve essere considerata la reale situazione afgana. Però, la situazione inè assai complessa e i rischi per la sicurezza continueranno a crescere. Mentre il governo ad ...

... Biden ha insistito sul fatto che non c'erano generali che lo esortassero a mantenere alcune truppe statunitensi in Afghanistan per impedire una presa del potere da parte dei talebani. Sia il Gen ... le difficoltà non mancano in un contesto di equilibri economico - securitari precari tra India, Pakistan, Xinjiang e il nuovo Afghanistan dei talebani. L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha invitato i leader mondiali a rimanere impegnati con i talebani in Afghanistan, sottolineando l'impegno del suo paese a contribuire alla risol ...