Afghanistan, i combattenti talebani al luna park di Kabul (con i fucili) tra pedalò a forma di cigno e navi pirata – Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) combattenti talebani schiamazzano e urlano a bordo di una nave pirata in un luna park a ovest della capitale dell'Afghanistan, Kabul. Sulle rive del pittoresco bacino idrico, altri membri talebani saltano su pedalò a forma di cigno mentre il sole inizia a tramontare dietro le colline in lontananza. Il tutto rimanendo in tenuta "militare" con tanto di fucile al collo. Sono alcune delle immagini che continuano ad arrivare dall'Afghanistan dopo l'ascesa al potere del gruppo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

