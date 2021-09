Afghanistan, Austin: Dip.Stato responsabile di ritardi evacuazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il segretario alla Difesa americana, Lloyd Austin, rispondendo ad una domanda di un deputato democratico, durante l'audizione alla Camera sul ritiro dell'Afghanistan ha dichiarato che il caos dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il segretario alla Difesa americana, Lloyd, rispondendo ad una domanda di un deputato democratico, durante l'audizione alla Camera sul ritiro dell'ha dichiarato che il caos dell'...

