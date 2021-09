Adriana Volpe sull’ex marito | “Ha dei problemi…” | La confessione

Advertising

GrandeFratello : Non è venerdì senza #GFVIP e senza #GFVIPPARTY! Stasera dalle 20:45 in streaming su Mediaset Infinity saranno ospit… - icarvsplume : RT @Lisaonthesofa: @icarvsplume Questo elemento piace ad Adriana Volpe ???? - Lisaonthesofa : @icarvsplume Questo elemento piace ad Adriana Volpe ???? - MIRKOSERRITIE15 : #GrandeFratelloVip #GFVIP Sonia Bruganelli a cena con Giancarlo Magalli: Adriana Volpe sbotta e pubblica una chat p… - smiletiziano1 : RT @Kalo9603: Ilary conduttrice, S1gnor1n1 opinionista S1gnor1n1 conduttore, Adriana Volpe opinionista Quindi al prossimo #GFVIP Adry Fox c… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Sempre al GF Vipe Sonia Bruganelli ai ferri corti: laaccusa la collega di aver pubblicato una foto con Giancarlo Magalli solo per farle rabbia. Ricordiamo che tra lae ......che il prossimo appuntamento con il reality è fissato per venerdì 1 ottobre in prime time su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e. ...Adriana Volpe ha risposto alle parole del suo ex marito, affermando che l'uomo ha dei problemi. Scopriamo la vicenda nel dettaglio ...La lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in diretta al GF Vip ha lasciato alcuni strascichi e anche Paolo Bonolis ha voluto dire la sua ...