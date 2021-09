Abk Group | minibond da 10 milioni di euro sottoscritto da UniCredit e garantito da SACE

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – AbkIndustrie Ceramiche, azienda modenese top player tra i produttori di superfici ceramiche Made in Italy, ha emesso unda 10didada, nell’ambito dell’operatività ordinaria a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle aziende italiane. L’operazione è strutturata con un piano di ammortamento ad hoc sulle specifiche necessità aziendali e prevede una durata di 7 anni. Le risorse finanziarie saranno utilizzate per supportare il piano di investimenti funzionali alla crescita internazionale del Gruppo. AbkIndustrie Ceramiche, che ha sede a Finale Emilia (Modena), ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato di oltre 150 ...

