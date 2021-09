A SMAU Milano la TLC Telecomunicazioni: fibra ottica, centralini cloud e soluzioni backup per i top business (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Milano 29 settembre 2021) - La fibra ottica e i centralini cloud di TLC Telecomunicazioni a SMAU Milano 2021, tra i più importanti eventi del mondo business, il 12 e 13 ottobre al MiCo Fiera Milano Milano 29 Settembre 2021. Il team di TLC Telecomunicazioni ( Oltre 50 workshop gratuiti per aggiornarsi sugli ultimi trend, eventi di networking per conoscere i protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove partnership, un ricco programma di SMAU Live Show dedicato a tanti settori business. Una vetrina nazionale scelta anche dalla TLC Telecomunicazioni, azienda con sede a Formia, che si pone nel contesto italiano da competitor ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) (29 settembre 2021) - Lae idi TLC2021, tra i più importanti eventi del mondo, il 12 e 13 ottobre al MiCo Fiera29 Settembre 2021. Il team di TLC( Oltre 50 workshop gratuiti per aggiornarsi sugli ultimi trend, eventi di networking per conoscere i protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove partnership, un ricco programma diLive Show dedicato a tanti settori. Una vetrina nazionale scelta anche dalla TLC, azienda con sede a Formia, che si pone nel contesto italiano da competitor ...

Ultime Notizie dalla rete : SMAU Milano Waste Management: la startup Sensoworks ne sottolinea le criticità Poi, dal 12 al 13 ottobre , Sensoworks sarà a Milano per lo SMAU 2021 , la fiera internazionale dedicata al mondo delle imprese e degli uffici che sarà l'occasione per i protagonisti dell'ecosistema ...

Milano, appuntamento a Smau per portare sul mercato la vera innovazione Per il pubblico, saranno disponibili oltre 300 workshop, all'interno delle 11 Arene dislocate nel cuore della Fiera di Milano. Sul palco analisti, docenti ed esperti che quotidianamente supportano e affiancano le imprese nel loro percorso di crescita e trasformazione digitale. Al centro degli eventi, temi d'attualità ...

A SMAU Milano la TLC Telecomunicazioni: fibra ottica, centralini cloud e soluzioni backup per i top business Adnkronos Innovazione, la Regione Campania allo SMAU 2012 La Regione Campania prenderà parte a SMAU Milano 2012, che si svolgerà a Fiera Milano City da domani, 17 ottobre, fino al 19 ottobre prossimo. La partecipazione della Regione all’evento ha come princi ...

II edizione di Smau - Napoli accenderà i riflettori sull’ ecosistema dell’innovazione La seconda edizione di Smau Napoli accenderà i riflettori sull’ecosistema dell’innovazione della Regione: in mostra tutte le innovazioni presentate da startup spin-off, centri di ricerca e fornitori d ...

