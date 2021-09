700 bovini vivevano immersi nel letame fino alle ginocchia e senza cure | allevamento degli orrori nel bresciano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Oltre 700in condizioni disastrose,nelall’altezza dellee con impossibilità di muoversi. Questa è la situazione rilevata dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e dai veterinari di Ats Brescia in un’azienda agricola della Bassa Bresciana. Fra gli animali c’erano anche dei vitelli malati, non curati e tenuti in mezzo agli altri. Brescia, 700trovatinele in pessime condizioni di salute I carabinieri di Brescia hanno rilevato in queste ore l’esistenza di un drammatico scenario all’interno di un’azienda agricola del Basso. Oltre 700erano qui tenuti in pessime condizioni,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 700 bovini

Giornale di Brescia

In queste condizioni sono state trovate dai carabineri del Nas le oltrevacche di un'azienda ...e i veterinari di Ats Brescia hanno rilevato le pessime condizioni in cui erano tenuti i. ...BRESCIA . E' uno scenario raccapricciante quello che, una volta entrati in un'azienda agricola del Bresciano che alleva circamucche , si sono trovati davanti i Nas : nelle stalle ierano mantenuti in pessime condizioni tanto che, in alcuni casi, il letame si era accumulato fino a raggiungere le ginocchia degli ...Avevano il letame fino alle ginocchia, tanto da non riuscire a muoversi. L'allevatore è stato sanzionato per 10mila euro ...Oggi, in Italia, mantenere un figlio costa 700 euro al mese: è il dato che emerge da un'indagine Istat sulle spese delle famiglie ...