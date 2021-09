100 sono i nuovi contati Covid rilevati oggi in FVG (Di mercoledì 29 settembre 2021) oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.304 tamponi molecolari sono stati rilevati 92 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,73%. sono inoltre 4.507 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 6, mentre i pazienti in altri reparti sono 45. I decessi complessivamente ammontano a 3.819, con la seguente suddivisione territoriale: 823 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.810, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a quota 925. Dall’inizio della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 29 settembre 2021)in Friuli Venezia Giulia su 5.304 tamponi molecolaristati92contagi con una percentuale di positività dell’1,73%.inoltre 4.507 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati8 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 6, mentre i pazienti in altri reparti45. I decessi complessivamente ammontano a 3.819, con la seguente suddivisione territoriale: 823 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti108.810, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a quota 925. Dall’inizio della ...

Advertising

RedRonnie : Sono stato a trovare Nunzia Alessandra Schilirò a casa sua. Il vice Questore di Roma ha detto parole splendide saba… - CarloCalenda : Per rispetto a quegli elettori che mi hanno votato con 280.000 preferenze in una lista chiamata PD-SiamoEuropei, so… - LucaBizzarri : Ero lì che aspettavo “festini”. Chissà come godono quando scrivono “festini”. Il bel paese dove “festini” e “sesso”… - Torex1979 : RT @RedRonnie: Sono stato a trovare Nunzia Alessandra Schilirò a casa sua. Il vice Questore di Roma ha detto parole splendide sabato davant… - nessunn6 : RT @intuslegens: Attuale numero positivi: 1/100. Attuale numero morti: 1/100 positivi. Attuale numero morti con meno di 70 anni: 1/100 mort… -