007- No Time to Die: di James Bond ormai c’è rimasto solo il nome (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bond, il suo nome è Bond, ma in realtà solo quello c’è rimasto. Pare inverosimile, ma in due ore e 40 abBondanti di film, non ci sono neanche due minuti di quelle prodezze sessuali-casuali che hanno reso celebre nel mondo maschile il personaggio di Ian Fleming. A parte questo però, sono davvero troppi i rospi da mandare giù per i genuini fan di 007 in questo No Time To Die. Ecco un elenco sommario: 1. Bond non tromba. Neanche con una pseudo moglie, rigorosamente moooolto più giovane, in un resort a cinque stelle di Matera. Al massimo si vede un abbraccio con bacetto. Quando incontra a Cuba un’altra sventolona della Cia non gli passa nemmeno per la testa di provarci. Neanche un bacetto. Questo non è Bond. 2. Bond, in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021), il suo, ma in realtàquello c’è. Pare inverosimile, ma in due ore e 40 abanti di film, non ci sono neanche due minuti di quelle prodezze sessuali-casuali che hanno reso celebre nel mondo maschile il personaggio di Ian Fleming. A parte questo però, sono davvero troppi i rospi da mandare giù per i genuini fan di 007 in questo NoTo Die. Ecco un elenco sommario: 1.non tromba. Neanche con una pseudo moglie, rigorosamente moooolto più giovane, in un resort a cinque stelle di Matera. Al massimo si vede un abbraccio con bacetto. Quando incontra a Cuba un’altra sventolona della Cia non gli passa nemmeno per la testa di provarci. Neanche un bacetto. Questo non è. 2., in ...

