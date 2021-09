½ tazza di bicarbonato per risolvere ben 3 problemi della lavatrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non serva altro che ½diperalmeno 3, o forse anche di più! Parliamo di un ingrediente che non manca mai nelle nostre case: dalla pulizie domestiche, alle ricette di cucina, è economico, ecologico e ci permette di ottenere risultati perfetti in tutto rispetto per l’ambiente circostante. Volete un bucato soffice e profumato? Provate a versare mezzo bicchierino da caffè dinel cassettino dell’ammorbidente, ma prima aggiungete 5/6 gocce di olio essenziale. Sceglietelo di lavanda per garantirvi massimo relax, di limone per una carica energetica, di menta attivare e velocizzare il pensiero. Et voilà! Avete realizzato un ammorbidente fai da te a costi irrisori, ma assai più efficace dei prodotti in ...