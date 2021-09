Zenit San Pietroburgo-Malmoe (Champions League, 29 settembre ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 28 settembre 2021) Tra Zenit e Malmoe è realisticamente una sfida per il terzo posto nel girone H, con Juve e Chelsea già in fuga e la prospettiva per entrambe è provare ad accedere ai nuovi playoff della fase a eliminazione diretta. Per quanto visto nella prima giornata sono ampiamente favoriti i russi, capaci di imbrigliare per oltre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 settembre 2021) Traè realisticamente una sfida per il terzo posto nel girone H, con Juve e Chelsea già in fuga e la prospettiva per entrambe è provare ad accedere ai nuovi playoff della fase a eliminazione diretta. Per quanto visto nella prima giornata sono ampiamente favoriti i russi, capaci di imbrigliare per oltre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Zenit San Pietroburgo-Malmoe (Champions League, 29 settembre ore 18:45): formazioni, - ilariadituccio : RT @girpell: Dybala potrebbe tornare disponibile già contro la Roma il 17 ottobre, mentre per quanto riguarda Morata tre giorni dopo in Cha… - girpell : Dybala potrebbe tornare disponibile già contro la Roma il 17 ottobre, mentre per quanto riguarda Morata tre giorni… - asso644 : RT @elreygiovannino: ?? #Dybala potrebbe tornare disponibile già contro la #Roma il 17 ottobre, mentre per quanto riguarda #Morata tre giorn… - Moixus1970 : RT @elreygiovannino: ?? #Dybala potrebbe tornare disponibile già contro la #Roma il 17 ottobre, mentre per quanto riguarda #Morata tre giorn… -