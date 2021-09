Zanzara giapponese segnalata in Italia: è invasiva e adattabile. Perché preoccupa gli esperti (Di martedì 28 settembre 2021) Nel Nord-Est dell’Italia sono numerose le segnalazioni della Zanzara giapponese, arrivata nel nostro Paese alla fine dell’estate. Si tratta di una specie che desta diverse preoccupazioni, Perché è altamente invasiva ed è più resistente e adattabile rispetto alla Zanzara tigre. La Zanzara giapponese tra le 100 specie più invasive al mondo Dopo numerose segnalazioni in Friuli Venezia Giulia, il timore principale riguarderebbe la possibilità che la Zanzara giapponese raggiunga anche la parte occidentale del nostro Paese. Secondo Annapaola Rizzoli, medico veterinario della Fondazione Edmund Mach, “Si tratta della terza specie più invasiva al mondo tra le zanzare ed ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021) Nel Nord-Est dell’sono numerose le segnalazioni della, arrivata nel nostro Paese alla fine dell’estate. Si tratta di una specie che desta diversezioni,è altamenteed è più resistente erispetto allatigre. Latra le 100 specie più invasive al mondo Dopo numerose segnalazioni in Friuli Venezia Giulia, il timore principale riguarderebbe la possibilità che laraggiunga anche la parte occidentale del nostro Paese. Secondo Annapaola Rizzoli, medico veterinario della Fondazione Edmund Mach, “Si tratta della terza specie piùal mondo tra le zanzare ed ...

